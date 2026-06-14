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Sommerglück zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen

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14.06.2026 00:01
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Höchste Zeit für Obertauern – Dein Hochgefühl zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen.
Höchste Zeit für Obertauern – Dein Hochgefühl zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen.(Bild: Mirja Geh)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn im Tal die Temperaturen steigen, beginnt in Obertauern die schönste Zeit des Jahres. Zwischen Gipfeln, Almen und glasklaren Bergseen warten erfrischende Naturerlebnisse, beeindruckende Ausblicke und unvergessliche Urlaubsmomente für Familien, Aktive und Erholungssuchende.

Die Region vereint das Beste aus zwei alpinen Welten: die hochalpine Berglandschaft Obertauerns auf 1.740 Metern Seehöhe und die idyllischen Orte Untertauern und Tweng. Hier führen gemütliche Wanderwege und aussichtsreiche Gipfeltouren durch eine beeindruckende Naturkulisse. Zu den Highlights zählen der Johanneswasserfall mit seiner neuen Aussichtsplattform sowie der Erlebnisweg „Alles Alm“ bei der Gnadenalm, der Familien das Leben auf der Alm spielerisch näherbringt.

Der tosende Johanneswasserfall stürzt 60 Meter in die Tiefe. Von der neuen Aussichtsplattform ...
Der tosende Johanneswasserfall stürzt 60 Meter in die Tiefe. Von der neuen Aussichtsplattform aus ein eindrucksvolles Naturschauspiel, das sprachlos macht.(Bild: Mirja Geh)

Angenehm kühl an heißen Sommertagen
Während in den Städten die Hitze drückt, genießen Gäste in Obertauern erfrischende Temperaturen. Elf Bergseen, zahlreiche Gebirgsbäche und natürliche Quellen laden zum Abkühlen und Entspannen ein. Besonders beliebt ist der Grünwaldsee mit der erweiterten Bobby’s Erlebniswelt, die bequem mit einer der drei Sommerbergbahnen erreichbar ist. Auch der Wild- und Freizeitpark Untertauern mit Naturbadeteich und Streichelzoo sorgt für unvergessliche Familienmomente.

Almen, Tiere, Kletterfelsen, Bäche, Seen – für Kinder birgt die Berglandschaft Obertauerns ...
Almen, Tiere, Kletterfelsen, Bäche, Seen – für Kinder birgt die Berglandschaft Obertauerns spannende Abenteuer auf jedem Schritt.(Bild: Mirja Geh)

Aktivurlaub mit Panorama
Mehr als 280 Kilometer markierte Wanderwege führen zu urigen Almen, stillen Bergseen und aussichtsreichen Gipfeln. Wer sportliche Herausforderungen sucht, findet auf acht Trailrunning-Strecken mit insgesamt 133 Kilometern abwechslungsreiche Routen durch die Bergwelt. Ob Wandern, Mountainbiken, Trailrunning oder gemütliche Kutschfahrten – hier findet jeder sein persönliches Bergerlebnis.

Dein Hochgefühl – Glückmomente oberhalb der Alltagsgrenze.
Dein Hochgefühl – Glückmomente oberhalb der Alltagsgrenze.(Bild: Mirja Geh)

Familien willkommen
Kinder entdecken die Natur als großen Abenteuerspielplatz: Tiere auf den Almen, plätschernde Bäche, spannende Erlebniswege und kinderwagentaugliche Wanderungen sorgen für Spaß und Bewegung. Familienfreundliche Unterkünfte und die pollenfreie Höhenluft machen die Region zum idealen Sommerziel für Groß und Klein.

Ganz oben, ganz bei mir
Ob beim Blick über die Gipfel, beim Sprung in einen smaragdgrünen Bergsee oder bei einer gemütlichen Rast auf der Alm – in Obertauern entstehen jene besonderen Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Ein Ort, an dem man durchatmet, Kraft tankt und das echte Hochgefühl der Berge erlebt.

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