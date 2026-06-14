Sommerglück zwischen Gipfeln, Almen und Bergseen

Wenn im Tal die Temperaturen steigen, beginnt in Obertauern die schönste Zeit des Jahres. Zwischen Gipfeln, Almen und glasklaren Bergseen warten erfrischende Naturerlebnisse, beeindruckende Ausblicke und unvergessliche Urlaubsmomente für Familien, Aktive und Erholungssuchende.