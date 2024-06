Abba-Mitglieder erhielten königliche Orden

Royale Ehre für Abba: Das schwedische Königshaus hat am Freitag den Mitgliedern der Kultband königliche Orden verliehen. Bei einer Zeremonie im Königspalast in Stockholm überreichte König Carl XVI. Gustaf den sogenannten Vasa-Orden jeweils an Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Björn Ulvaeus.