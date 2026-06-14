Rechtspopulist wird aus Bibliothek „geworfen“

„Scheinheiligkeit ansprechen“

Autor Gerald Grosz bezeichnet das Aussortieren seines Buchs als „Eigentor der ÖVP“, über das er nur lachen könne: „Das zeigt ja die Scheinheiligkeit, die das Buch ansprechen soll!“ Dass seine Bücher aufregen, sei klar – auch das vorige Buch, das Angela Merkel mit blutigen Händen zeigt, sei in deutschen Bibliotheken nicht überall groß präsentiert worden. „Jeder Wirt kann entscheiden, welchen Wein er anbietet“, sieht Grosz die Entscheidung der Stadt nüchtern. Die Melker FPÖ veranstalte nun ohnehin als Protest eine Lesung mit Grosz.