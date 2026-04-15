Helfer bei Axt-Attacke in Linz schwer verletzt

Laut Augenzeugen hatte der Täter den Security-Mitarbeiter mit der Axt verfolgt, dieser lief weg, versuchte sich mit einem Werbeschild des Lokals zu verteidigen. Ein Koch des gegenüberliegenden Fischrestaurants „Goldküste“ wollte helfen, mischte sich ein und bezahlte seine Zivilcourage auf furchtbare Art. Er wurde von dem Angreifer mit mehreren Hieben niedergeschlagen und schwer verletzt. Der zweifache Vater wurde in den Med Campus 3 eingeliefert.