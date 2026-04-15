Helfer bei Axt-Attacke in Linz schwer verletzt

Irre Szenen spielten sich zu Mittag am Linzer Südbahnhofmarkt ab. Direkt vor dem Imbisslokal MA 28 verfolgte ein Mann (ca. 30) einen Security-Mitarbeiter (40) der Raiffeisenlandesbank mit einer Axt. Dieser konnte den Angriff abwehren. Als ihm ein Koch eines Lokals helfen wollte, wurde dieser zum Opfer.
Geschockte Gesichter, ein Mensch, der unter einer Notfalldecke blutüberströmt am Boden liegt. Noch ist nicht genau klar, was zu Mittag am Linzer Südbahnhofmarkt passiert ist. So viel ist bisher bekannt: Offenbar hatte ein Mann mit einer Axt vor dem Imbisslokal MA 28 einen Security-Mitarbeiter der Raiffeisenlandesbank angegriffen.
Laut Augenzeugen hatte der Täter den Security-Mitarbeiter mit der Axt verfolgt, dieser lief weg, versuchte sich mit einem Werbeschild des Lokals zu verteidigen. Ein Koch des gegenüberliegenden Fischrestaurants „Goldküste“ wollte helfen, mischte sich ein und bezahlte seine Zivilcourage auf furchtbare Art. Er wurde von dem Angreifer mit mehreren Hieben niedergeschlagen und schwer verletzt. Der zweifache Vater wurde in den Med Campus 3 eingeliefert.
Der Täter flüchtete, wurde wenig später in der Innenstadt verhaftet.
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