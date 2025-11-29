Peter Eders langer Weg an die Parteispitze

Vom jungen Gewerkschafter zum obersten Boss der Arbeiterkammer – seit Jahren gilt Peter Eder auch als logischer Chef der Salzburger Sozialdemokraten, doch bis dahin dauerte es. Immer wieder winkte er ab. Am Freitag hat er sich entschieden, als SPÖ-Chef zu kandidieren. Warum gerade jetzt, hat er der „Krone“ verraten.