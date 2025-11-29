Peter Eders langer Weg an die Parteispitze

Vom jungen Gewerkschafter zum obersten Boss der Arbeiterkammer – seit Jahren gilt Peter Eder auch als logischer Chef der Salzburger Sozialdemokraten, doch bis dahin dauerte es. Immer wieder winkte er ab. Am Freitag hat er sich entschieden, als SPÖ-Chef zu kandidieren. Warum gerade jetzt, hat er der „Krone“ verraten.
Es wurde ihm in die Wiege gelegt: Peter Eder wurde am 4. September 1969 in Schwarzach geboren. Schon sein Vater, Peter Eder senior, war langjähriger Sozialdemokratischen Gewerkschafter und Bürgermeister in Lend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.