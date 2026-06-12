Studie zeigt Bezirken wirtschaftliche Zukunft auf

Immerhin positiv, ist die Kaufkraft der Unterkärntner, die weiterhin bei rund 90 Prozent des österreichischen Durchschnitts liegt. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass die Kaufkraft meist außerhalb der Region, etwa im Online-Handel, ausgegeben wird. Die wichtigsten Kundengruppen des lokalen Einzelhandels sind Touristen. Und bei denen gibt es seit 2025 ohnehin ein Plus von 15 Prozent. „Der Tourismus bietet enormes Potenzial für den regionalen Handel. Das muss künftig noch stärker genutzt und in Wertschöpfung für die Ortszentren umgewandelt werden“, sagt Rudolf Bredschneider, Wirtschaftskammer-Obmann in Völkermarkt.