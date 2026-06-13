TV-Experte Herzog gerät nach WM-Gala ins Schwärmen

„Das war eine richtig starke Leistung!“ Nach der WM-Gala von Gastgeber USA geriet TV-Experte Andreas Herzog regelrecht ins Schwärmen.
Besser kann man in ein Heim-Turnier eigentlich nicht starten! Die USA fertigten am Freitag im ersten Spiel der Gruppe D in Los Angeles Paraguay mit 4:1 ab. Es war der höchste Sieg in ihrer WM-Geschichte. „Sie waren in allen Belangen überlegen. Das 4:1 ist die halbe Miete für die K.-o.-Phase“, war ORF-Experte Andreas Herzog überzeugt.
Vor allem ein USA-Akteur erhielt von der ÖFB-Legende viel Lob. „Paraguay hat Pulisic nie in den Griff bekommen“, sagte Herzog über den AC-Milan-Profi, der nach einer starken ersten Spielhälfte beim Stand von 3:0 zur Halbzeit ausgewechselt worden war. „Er ist ein Unterschiedsspieler!“
Ideen fürs Happel-Stadion
Für Staunen sorgte auch das SoFi-Stadium in Los Angeles. „Ein super Stadion! Die USA haben die ganze Atmosphäre aufgesaugt“, schwärmte Herzog über die Arena und die 70.492 Zuschauer. Mit einem Augenzwinkern meinte er in Richtung ORF-Moderator Rainer Pariasek: „Jetzt haben wir ein paar Ideen, wie wir das Happel-Stadion herrichten können!“
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