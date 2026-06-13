TV-Experte Herzog gerät nach WM-Gala ins Schwärmen

Besser kann man in ein Heim-Turnier eigentlich nicht starten! Die USA fertigten am Freitag im ersten Spiel der Gruppe D in Los Angeles Paraguay mit 4:1 ab. Es war der höchste Sieg in ihrer WM-Geschichte. „Sie waren in allen Belangen überlegen. Das 4:1 ist die halbe Miete für die K.-o.-Phase“, war ORF-Experte Andreas Herzog überzeugt.