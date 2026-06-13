Baumgartner-Ansage: „Wenn wir Tor schießen, …“

Der Deutschland-Legionär befindet sich nun in einer ähnlichen Rolle wie David Alaba 2024. Der Kapitän musste bei der EM in Deutschland wegen eines Kreuzbandrisses zuschauen, wohnte aber dennoch im ÖFB-Hotel in Berlin. „Ich weiß genau, wie wir spielen, was uns stark macht und ich erkenne als Spieler viele Sachen von außen und sehe vielleicht, ob bei dem und dem gerade etwas im Kopf passiert und wie man dem entgegenwirken kann.“ Ihm sei klar, dass er nicht dem Trainerstab angehöre, doch sein Input werde gerne entgegengenommen. „Mit wurde vom Trainerteam signalisiert, ich kann gern auf sie zukommen und Sachen weitergeben.“