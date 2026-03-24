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Gesundheitsplan 2040

So sieht „Zukunftsmodell“ einer Klinik in NÖ aus

Niederösterreich
24.03.2026 16:00
Nicht in Stein gemeißelt ist das Landesklinikum in Gmünd – es muss einer Gesundheitsklinik ...
Nicht in Stein gemeißelt ist das Landesklinikum in Gmünd – es muss einer Gesundheitsklinik weichen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

In Gmünd im Waldviertel wird Ersatz für das Krankenhaus nach völlig neuen Gesichtspunkten organisiert. Erstmals stellen Landesgesundheitsagentur und Gesundheitskasse gemeinsam den Betrieb einer Klinik sicher.  

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Das Aus für das Spital in Gmünd zählt wohl zu den umstrittensten Maßnahmen des niederösterreichischen Gesundheitsplans. Anstelle des Krankenhauses soll eine sogenannte Gesundheitsklinik treten. Jetzt wurde erstmals offengelegt, was diese alles können soll.

Versorgung rund um die Uhr
„Die neue Klinik wird kein Trostpflaster sein“, betont Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Und Amtskollege Martin Antauer (FPÖ) verspricht „verlässliche und sichere Versorgung auf hohem Niveau“. Tatsächlich werden Notfall- und Erstversorgung rund um die Uhr sichergestellt – unter anderem auch durch den künftig vor Ort etablierten Notarztstützpunkt.

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Drei Spezialbereiche
Dazu kommen drei Säulen der Gesundheitsversorgung: ein Facharztzentrum für Gynäkologie, Kinderheilkunde und Innere Medizin; ein Chronikerzentrum mit Fokus auf chronische Erkrankungen, die hier überdurchschnittlich häufig sind; und ein ambulantes OP-Zentrum für das gesamte Waldviertel. Alle Beteiligten versichern, dass das derzeitige Krankenhaus in Gmünd erst geschlossen wird, wenn die neue Gesundheitsklinik in Betrieb geht.

Landespolitiker und Gesundheitsmanager präsentierten das „Zukunftsmodell“, das erstmals in Gmünd ...
Landespolitiker und Gesundheitsmanager präsentierten das „Zukunftsmodell“, das erstmals in Gmünd umgesetzt werden soll.(Bild: NLK Pfeiffer)

Neues Model – mit einem Haken
Neu ist, dass Gesundheitskasse (ÖGK) und Landesgesundheitsagentur (LGA) gemeinsam den Betrieb sicherstellen. Konkret: Findet sich kein Mediziner für einen Kassenvertrag im Facharztzentrum, stellt die LGA einen bereit, wie deren Vorständin Elisabeth Bräutigam und Florian Hengl von der ÖGK bestätigen.

Der Haken daran: Dieses Modell funktioniert natürlich nur, wenn die Gesundheitsagentur einen solchen Mediziner parat hat ...

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