So sieht „Zukunftsmodell“ einer Klinik in NÖ aus

Drei Spezialbereiche

Dazu kommen drei Säulen der Gesundheitsversorgung: ein Facharztzentrum für Gynäkologie, Kinderheilkunde und Innere Medizin; ein Chronikerzentrum mit Fokus auf chronische Erkrankungen, die hier überdurchschnittlich häufig sind; und ein ambulantes OP-Zentrum für das gesamte Waldviertel. Alle Beteiligten versichern, dass das derzeitige Krankenhaus in Gmünd erst geschlossen wird, wenn die neue Gesundheitsklinik in Betrieb geht.