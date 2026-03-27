„Die neue Gesundheitsklinik wird nur schöngeredet“

Blendgranaten anstelle besonderer Errungenschaften

Sprecher Gerald Simon bringt es auf den Punkt: „Da verkauft man Dinge, die es schon gibt, als besondere Errungenschaft. Wie etwa das Radiologiezentrum, das ja bereits vorhanden ist. Das muss man nur für Kassenpatienten zugänglich machen.“ Der Lebensader W4-Sprecher fragt sich: „Wenn das jetzt ein so viel besseres Konzept ist, als das vor einem Jahr: Womit hat man uns dann damals abspeisen wollen?“