Ein Kölsch auf die lange Freundschaft mit Kärnten

Beim 17. Treffen der Kärnten-Freundschaft fand in Velden ein Gipfel mit rund 100 Gästen aus Köln statt. Im Mittelpunkt standen der Austausch zwischen Wirtschaft, Regionen und Partnern sowie die Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen. Die Kölner besuchten auch ihre Partnerstadt Klagenfurt.
Was vor Jahren im Veldener Traumschiff in kleinem Kreis begann, feiert in diesem Jahr schon den stolzen 17. Geburtstag: Der Kölner Abend hat sich mittlerweile zur länderübergreifenden Business-Veranstaltung gemausert, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass seit nunmehr zwölf Jahren der Wirtschaftsdialog Kölner und Kärntner Top-Unternehmer aus beiden Regionen in Velden zusammenführt.
Heuer lud der Kölner Initiator Jürgen Schwarz, der für seine Verdienste 2019 das Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhalten hatte, zum kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Zahlreiche Prominente aus Wirtschaft, Politik, Showbiz und Sport waren dabei. „Auch Olympiasieger Fritz Strobl kam, natürlich haben wir mit einem erfrischenden Kölsch angestoßen“, lächelt Schwarz. Der Klimawandel und die Bedeutung für Unternehmen war beim heurigen Wirtschaftsgipfel das Hauptthema, mit dem sich sogar RTL-Wetterexperte Christian Häckl als Gastredner beschäftigt hat.
Dom als Wahrzeichen der Stadt
Auch Christian Kerner, 1. Vorsitzender des Wirtschaftsclubs Köln und Geschäftsführer des Kölner Brauereiverbandes, der den Wirtschaftsdialog moderierte, war mit der Veranstaltung voll zufrieden: „Dass wir erneut eine illustre Runde gewinnen konnten und bereits so viele Anmeldungen hatten, zeigt das enorme Interesse an dieser Veranstaltung. Wir freuen uns, dass viele Wirtschaftsvertreter um die Bedeutung wissen und wir in diesem Jahr so viele Anmeldungen aus der Wirtschaft hatten und das wird unseren geschäftlichen Beziehungen sicher noch mal einen Schub gegeben“, so der Kölner Rechtsanwalt.
Direktflug von Köln nach Klagenfurt
Die deutschen Gäste waren auch in ihrer Partnerstadt Klagenfurt. „Wir erhielten eine Stadtführung, durften mit Dompfarrer Peter Allmaier sogar das schöne Gotteshaus besichten.“ Da schlugen die Herzen der deutschen Gäste höher, auch in Köln sind die zwei 157 Meter hohen Kirchtürme das Wahrzeichen der Stadt. Zum Pyramidenkogel gab’s ebenso einen Ausflug.
Große Freude herrscht bei den Machern der Wirtschafts- und Kulturreise auch darüber, dass nach Jahren der Improvisation wieder eine entspannte Anreise via Flugzeug direkt vom Flughafen Köln-Bonn um Airport Klagenfurt möglich ist. Dreimal die Woche fliegt Eurowings direkt an den Wörthersee und verbindet die beiden Städte mit „K“ wieder innerhalb einer guten Stunde Flugzeit.
Seit Herbies Titel mit Köln auch Freundschaft im Eishockey
Das nächste Highlight dieser Freundschaft steigt am 12. September beim Eishockey-Champions-League-Spiel Köln gegen den KAC. Seit 1995, als der Villacher Herbie Hohenberger mit Köln den Titel holte, stehen wir uns auch im Eishockey nahe.
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