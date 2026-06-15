Ein Kölsch auf die lange Freundschaft mit Kärnten

Große Freude herrscht bei den Machern der Wirtschafts- und Kulturreise auch darüber, dass nach Jahren der Improvisation wieder eine entspannte Anreise via Flugzeug direkt vom Flughafen Köln-Bonn um Airport Klagenfurt möglich ist. Dreimal die Woche fliegt Eurowings direkt an den Wörthersee und verbindet die beiden Städte mit „K“ wieder innerhalb einer guten Stunde Flugzeit.

Seit Herbies Titel mit Köln auch Freundschaft im Eishockey

Das nächste Highlight dieser Freundschaft steigt am 12. September beim Eishockey-Champions-League-Spiel Köln gegen den KAC. Seit 1995, als der Villacher Herbie Hohenberger mit Köln den Titel holte, stehen wir uns auch im Eishockey nahe.