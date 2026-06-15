Ballo-Verlängerung bei WAC? „Die Türe ist nun zu!“

Transfer-News beim WAC! Ein georgischer Mittelfeldspieler steht ante portas. Bei Thierno Ballo ist „die Türe nun zu“ – sein Manager Peter Huemerlehner erklärt, wieso die Vertragsverlängerung scheiterte. Dieser ÖFB-Nachwuchsteamspieler von der Austria steht indes vor einem Wechsel ins Lavanttal, ein anderer – nämlich Erik Kojzek – wird Wolfsberg wohl verlassen! Zudem gibt‘s einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Ex-Kapitän Dominik Baumgartner signiert in Polen.