Ballo-Verlängerung bei WAC? „Die Türe ist nun zu!“

Transfer-News beim WAC! Ein georgischer Mittelfeldspieler steht ante portas. Bei Thierno Ballo ist „die Türe nun zu“ – sein Manager Peter Huemerlehner erklärt, wieso die Vertragsverlängerung scheiterte. Dieser ÖFB-Nachwuchsteamspieler von der Austria steht indes vor einem Wechsel ins Lavanttal, ein anderer – nämlich Erik Kojzek – wird Wolfsberg wohl verlassen! Zudem gibt‘s einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Ex-Kapitän Dominik Baumgartner signiert in Polen.
Wolfsbergs Präsident Dietmar Riegler urlaubt mit seiner Waltraud samt Sohnemann und Schwiegertochter aktuell in den USA – und wird sich am Mittwoch den WM-Start Österreichs gegen Jordanien live geben.
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