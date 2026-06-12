ÖVP-Chefin Khom schwört Partei auf Sparkurs ein

Stabilitätspakt soll eingehalten werden

Sie nannte dann fünf Leitplanken für die ÖVP: die Einhaltung des Stabilitätspakts (demnach muss das Defizit 2027 um mehr als 350 Millionen Euro verringert werden), eine schlankere und schlagkräftigere Verwaltung, keine neuen Steuern zulasten der Steirerinnen und Steirer, die Förderung von Eigenverantwortung und Fleiß sowie Investitionen in die Stärken des Zukunftslands Steiermark. „Ich will, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern keine Hypotheken, sondern Zukunftschancen hinterlassen.“

„Wir sind geschlossener geworden“

Die Tagung im Vorjahr war noch begleitet von „Putschgerüchten“ gegen die damals noch neue Parteichefin. Davon ist keine Rede mehr. Das sprach auch Khom an: „Die steirische Volkspartei ist geschlossener, entschlossener und innerlich stärker geworden. Wir sind ein Team, jeder ist auf seinem Posten.“