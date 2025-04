„Manuela, du bist die perfekte Kapitänin“

„Verrückte“ geheime Ideen

Was ist neu nach der Klausur? Vor allem Dinge, die die Organisation der Partei betreffen. Ein „Klub Steiermark“ im Landtagsklub soll kommen, außerdem Sprechtage in den Bezirken. „Nah am Menschen“ lautet das Credo, das auch am Rednerpult steht. Man will wieder mehr, auch gegenteilige Meinungen zulassen. Gegenüber der „Krone“ schwärmen Schnitzer und Khom von den „verrückten Ideen“, die in den Arbeitsgruppen geboren wurden. Welche das sind? Nun, was in St. Lambrecht diskutiert wird, bleibt scheinbar in St. Lambrecht.