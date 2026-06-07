ÖVP tagt mit Zukunftsforscher und Militärexperten

Ein Klassiker, wenn es um das Ankurbeln der Wirtschaft geht, ist der Bürokratieabbau – ein Lieblingsthema der NEOS. Sie fordern nun mehr Transparenz bei Genehmigungsverfahren des Landes. Konkret soll eine neue Web-Plattform durchschnittliche Verfahrensdauern, anhängige Verfahren und Bearbeitungsstände übersichtlich darstellen. Als Vorbild nennen die NEOS die OP-Wartezeiten in den Landeskrankenhäusern. „Wer Entbürokratisierung ernst meint, muss bei den Verfahrensdauern anfangen“, sagt Klubobmann Niko Swatek.