Britischer Ausnahmekünstler David Hockney ist tot

Umfangreiches Schaffen

2018 brachte die Auktion des Ölgemäldes „Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)“ mit 90,3 Millionen US-Dollar (damals 79,88 Mio. Euro) den höchsten Preis, den ein lebender Künstler je für ein Werk erzielte. 2022 widmete ihm das inzwischen geschlossene Bank Austria Kunstforum in Wien mit 125 Arbeiten aus sechs Schaffensdekaden die erste umfangreiche Schau in Österreich.