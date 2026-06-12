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Starb mit 88 Jahren

Britischer Ausnahmekünstler David Hockney ist tot

Kultur
12.06.2026 12:10
Hockney im Jahr 2017
Hockney im Jahr 2017(Bild: AP/Francois Mori)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Künstler David Hockney ist tot. Er war einer der einflussreichsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst. In den 1960ern wurde er mit gemalten Pool-Bildern bekannt. Nun starb er mit 88 Jahren.

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Hockney starb am Donnerstag in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Bekannt wurde der Absolvent des Royal College of Art in London in den 1960er Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern („A Bigger Splash“). Es folgten Jahrzehnte aufsehenerregenden Schaffens.

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2018 brachte die Auktion des Ölgemäldes „Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)“ mit 90,3 Millionen US-Dollar (damals 79,88 Mio. Euro) den höchsten Preis, den ein lebender Künstler je für ein Werk erzielte. 2022 widmete ihm das inzwischen geschlossene Bank Austria Kunstforum in Wien mit 125 Arbeiten aus sechs Schaffensdekaden die erste umfangreiche Schau in Österreich.

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