Superstar Harry Styles gibt‘s nun auch als Porträt

„Drawing from Life“

Der 29-Jährige saß dem 86 Jahre altem Künstler dafür in dessen Atelier in der Normandie Modell, wie aus der Mittelung des Museums zu entnehmen ist. Das Bild ist ein Bestandteil der Sonderausstellung „David Hockney: Drawing from Life“ in dem Museum nahe dem Trafalgar Square.