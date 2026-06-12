Oh du schöne Abschreckung: Cyprien Gaillard im KUB

Im zweiten Obergeschoß zerlegt Gaillard die Sage vom Rattenfänger von Hameln, der erst das Böse aus der Stadt zieht – und schließlich die Kinder. Zerlegt wurden von dem Franzosen auch Querflöten, die Einzelteile hat er unter anderem auf den von der Decke hängenden Glasplatten platziert. Dort wirken sie wie Noten, die sich ebenfalls auf Wanderschaft begeben haben. Wem übrigens die Bauschuttrutsche, die unter der KUB-Fassade durchschimmert, aufgefallen ist: Auch das ist eine Arbeit von Gaillard, der das Ruinöse liebt und mit dieser Intervention dem Bregenzer Tempel der Kunst gewissermaßen die Zukunft voraussagt: Irgendwann wird auch der härteste Zumthor-Beton zerbröseln.