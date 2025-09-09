Darum hat Dwayne Johnson so viel Gewicht verloren

Oscar-Nominierung?

In seinem aktuellen Film wird Johnson von den Kritikern dafür gefeiert, dass er mit Leib und Seele zu dem MMA-Kämpfer Mark Kerr wird. Selbst eine Oscar-Nominierung steht im Raum. Und auch als „Chicken Man“ muss The Rock wieder eine völlige Transformation durchmachen: „Ich kann es kaum erwarten, weil ich mich total darauf freue. Ich hoffe, es gelingt mit so gut wie bei ,Smashing Machine‘“.