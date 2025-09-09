Vorteilswelt
„The Rock“ minus 22 kg

Darum hat Dwayne Johnson so viel Gewicht verloren

Society International
09.09.2025 15:00
Dwayne Johnson ist deutlich schmaler als vor einigen Monaten. Jetzt hat er verraten, warum.
Dwayne Johnson ist deutlich schmaler als vor einigen Monaten. Jetzt hat er verraten, warum.(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Bei der umjubelten Premiere seines neuen Films „The Smashing Machine“ erstaunte er die Fans auf dem roten Teppich mit seinem deutlichen Gewichts- und Muskelmasseverlust. Im Vergleich zu Jänner bei den Golden Globes hatte Dwayne „The Rock“ Johnson gut 50 Pfund (22,68 kg) verloren. 

Jetzt verriet der 53-Jährige, was hinter dem Abspeck-Kurs steht: Eine neue Rolle. 

Der Actionheld, verriet bei einem Pressegespräch in Toronto, dass auch sein nächstes Projekt wieder mit dem „The Smashing Machine“- Regisseur Benny Safdi dreht: „Der Film trägt den Titel Lizard Music und ich spiele einen sehr schrulligen und exzentrischen Typen in den 70ern, den sie den Chicken Man nennen. Weil sein bester Freund ein Hähnchen ist.“

Dwayne Johnson – hier in Toronto – hat für seine nächste Rolle bereits über 22 Kilogramm ...
Dwayne Johnson – hier in Toronto – hat für seine nächste Rolle bereits über 22 Kilogramm abgenommen.(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Oscar-Nominierung?
In seinem aktuellen Film wird Johnson von den Kritikern dafür gefeiert, dass er mit Leib und Seele zu dem MMA-Kämpfer Mark Kerr wird. Selbst eine Oscar-Nominierung steht im Raum. Und auch als „Chicken Man“ muss The Rock wieder eine völlige Transformation durchmachen: „Ich kann es kaum erwarten, weil ich mich total darauf freue. Ich hoffe, es gelingt mit so gut wie bei ,Smashing Machine‘“.

Abnehmprozess noch nicht vorbei
Als Mark Kerr musste sich Johnson noch mehr Muskeln als gewöhnlich antrainieren und sich täglich vier Stunden in der Maske Prothesen ankleben lassen. Für den Chicken Man müssen alle Extra-Muckis wieder weg.

Wie der Star es geschafft hat, bereits so viel Gewicht zu verlieren? The Rock witzelt: „Weniger Hühnchen essen.“ Um dann mit allem Ernst hinterherzuwerfen, dass er noch mitten im Abnehmprozess steckt: „Ich bin zwar schon etwas dünner, aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir.“

Christian Thiele
Christian Thiele
