Vom Leben auf der Straße zum ausgebildeten Helfer

Die Obdachlosenhilfe Neunerhaus hilft wohnungslosen Menschen wieder auf die Beine. Sie bildet mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien die „Peers“ aus, die sich um diejenigen kümmern, denen ein ähnliches Schicksal zuteil wurde.
Gregor R., Vater und Opa sowie Sänger und Gitarrist der Band „Die feinen Leute“, weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, auf der Straße zu leben. Durch eine Lebenskrise ist er in die Alkoholsucht abgerutscht. Dann kam die Trennung von seiner Frau und er wurde obdachlos. „Davor habe ich ein super tolles, braves Leben geführt“, erzählt er und „es kann jeden erwischen.“ Er wünscht sich, dass Menschen die wohnungs- oder obdachlos sind oder waren, respektvoll behandelt werden.
In der Heimat in Armut gelebt
Ähnlich erging es Lina F. Sie war auf der Suche nach einem besseren Leben nach Österreich gekommen, wollte arbeiten und war nach der Trennung von ihrem Freund stattdessen auf der Straße gelandet. „In meiner Heimat habe ich trotz Arbeit in Armut gelebt.“ Auch sie war in die Sucht abgerutscht. Als Obdachlose hat sie gute und schlechte Erfahrungen gemacht: „Es waren sehr, sehr nette Menschen dabei, die mir Essen gekauft haben. Aber ja, es wurde geschimpft und sogar gespuckt.“ Durch ein einschneidendes Erlebnis beendete sie ihren Drogenkonsum.
Kontaktperson auf Augenhöhe
Mithilfe des Neunerhauses und dem Fonds Soziales Wien absolvierten sowohl Lina als auch Gregor die Ausbildung zum „Peer“ (Kontaktperson auf Augenhöhe). Motto: „Aus Erfahrung lernen und helfen.“ Die beiden sind wieder am Arbeitsmarkt integriert. Was das schöne an der Arbeit sei? „Gespräche führen“, so Lina. Und fügt hinzu: „Viele Menschen denken, obdachlose Menschen wollen nichts ändern, sondern nur Drogen nehmen und Trinken. Das stimmt nicht.“
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