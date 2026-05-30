Vom Leben auf der Straße zum ausgebildeten Helfer

In der Heimat in Armut gelebt

Ähnlich erging es Lina F. Sie war auf der Suche nach einem besseren Leben nach Österreich gekommen, wollte arbeiten und war nach der Trennung von ihrem Freund stattdessen auf der Straße gelandet. „In meiner Heimat habe ich trotz Arbeit in Armut gelebt.“ Auch sie war in die Sucht abgerutscht. Als Obdachlose hat sie gute und schlechte Erfahrungen gemacht: „Es waren sehr, sehr nette Menschen dabei, die mir Essen gekauft haben. Aber ja, es wurde geschimpft und sogar gespuckt.“ Durch ein einschneidendes Erlebnis beendete sie ihren Drogenkonsum.