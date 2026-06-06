Gutschein von Autokonzern nicht einlösbar

Kundenzentrum speiste den Wiener ab

Auf seine Anfrage beim Händler sei er an das Kundenzentrum verwiesen worden, welches ihn mit einer vorgefertigten Wischi-Waschi-Antwort abgespeist und wieder an den Händler zurückverwiesen hätte. Auf sein Anliegen sei man gar nicht eingegangen. Dabei wünschte sich Herr G. nur den Umtausch auf einen neutralen Gutschein, der nicht von der Fahrgestellnummer abhängig ist und den er auch einlösen kann.