Polizei stoppte mehrere Alko- und Drogenlenker

Wieder haben einige Kärntner zu tief ins Glas geschaut und sich dennoch hinters Lenkrad begeben. Neun alkoholisierte Fahrer konnten in der Nacht auf Freitag von Beamten jedoch gestoppt werden. Ihnen wurde der Schein abgenommen. Zwei weitere Lenker sind ihre Lenkerberechtigung wegen der Einnahme von Drogen los. Noch dazu wurden zehn Minderalkoholisierungen festgestellt.