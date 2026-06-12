Polizei stoppte mehrere Alko- und Drogenlenker

Immer wieder führt die Polizei in Kärnten Schwerpunktkontrollen gegen Alkohol- und Drogen am Steuer durch. Und immer wieder müssen Verkehrsteilnehmer deshalb aus dem Verkehr gezogen werden.
Wieder haben einige Kärntner zu tief ins Glas geschaut und sich dennoch hinters Lenkrad begeben. Neun alkoholisierte Fahrer konnten in der Nacht auf Freitag von Beamten jedoch gestoppt werden. Ihnen wurde der Schein abgenommen. Zwei weitere Lenker sind ihre Lenkerberechtigung wegen der Einnahme von Drogen los. Noch dazu wurden zehn Minderalkoholisierungen festgestellt.
Zudem stellte die Polizei insgesamt 329 Übertretungen nach der StVO und dem Kraftfahrgesetz fest und zeigte diese an. Außerdem wurden 335 Organmandate eingehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.