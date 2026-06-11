Back after 13 years
Now official: Real Madrid presents Mourinho!
It’s now official: José Mourinho is returning to Real Madrid after 13 years! The “Royals” confirmed on Thursday evening the signing of the Portuguese coach, who has signed a contract through 2029.
The return of star coach José Mourinho to Spanish record champions Real Madrid is official. After his former club, Benfica Lisbon, had already announced the move, Real followed with confirmation on Thursday shortly before the World Cup kicked off in North America. The 63-year-old Portuguese coach has been given a three-year contract.
Mourinho had previously coached the Madrid side between 2010 and 2013. During that time, “The Special One” won the Spanish Cup in 2011 and the league title in 2012. However, his time at Real Madrid was rather disappointing and ultimately marked by power struggles. Following his first stint at Real Madrid, Mourinho took the helm at Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahçe Istanbul, and Benfica, with mixed success.
Training begins on July 13
In Madrid, Mourinho succeeds Álvaro Arbeloa, who was unable to lead the Royals back to success and ultimately left without a title. In the Champions League, the capital club was eliminated by FC Bayern Munich in the quarterfinals, and in the league, they once again came up short against archrival FC Barcelona. Arbeloa had already announced his departure back in May. Training begins at Real on July 13.
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