Now official: Real Madrid presents Mourinho!

Training begins on July 13

In Madrid, Mourinho succeeds Álvaro Arbeloa, who was unable to lead the Royals back to success and ultimately left without a title. In the Champions League, the capital club was eliminated by FC Bayern Munich in the quarterfinals, and in the league, they once again came up short against archrival FC Barcelona. Arbeloa had already announced his departure back in May. Training begins at Real on July 13.