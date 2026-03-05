Nicola Coughlan wehrt sich gegen „Plus-Size“-Label

Die 39-Jährige stellte im Interview mit der britischen „ELLE“ klar: Während ihrer viel diskutierten Nackt-Szenen in der dritten Staffel der Netflix-Serie Bridgerton trug sie Konfektionsgröße 36 bis 38. Trotzdem sei sie von vielen Zuschauern als „Plus Size“ bezeichnet worden – etwas, das sie bis heute nicht nachvollziehen kann. „Ich hatte abgenommen – und trotzdem hieß es: Plus Size“