Gr. 38 bei Nacktszenen

Nicola Coughlan wehrt sich gegen „Plus-Size“-Label

Society International
05.03.2026 16:00
Nicola Coughlan spielt die Rolle der Penelope Bridgerton in „Bridgerton“
Nicola Coughlan spielt die Rolle der Penelope Bridgerton in „Bridgerton“(Bild: © 2023 Netflix, Inc.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Klare Ansage von Nicola Coughlan! Die „Bridgerton“-Schauspielerin hat genug von Diskussionen über ihren Körper – und wehrt sich jetzt deutlich gegen das Etikett „Plus Size“.

0 Kommentare

Die 39-Jährige stellte im Interview mit der britischen „ELLE“ klar: Während ihrer viel diskutierten Nackt-Szenen in der dritten Staffel der Netflix-Serie Bridgerton trug sie Konfektionsgröße 36 bis 38. Trotzdem sei sie von vielen Zuschauern als „Plus Size“ bezeichnet worden – etwas, das sie bis heute nicht nachvollziehen kann. „Ich hatte abgenommen – und trotzdem hieß es: Plus Size“

„Ungefähr Größe 38“
Coughlan verriet, dass sie sich vor den Dreharbeiten intensiv vorbereitet habe. „Ich habe viel trainiert und ziemlich viel Gewicht verloren“, sagte sie. „Ich war ungefähr Größe 38, ein Korsett sogar Größe 36.“

Umso absurder sei es für sie gewesen, dass anschließend über ihre angeblich „große“ Figur diskutiert wurde. Ihre Reaktion: schiere Verwunderung.

„Da habe ich mich gefragt: Wie verrückt ist das eigentlich, wenn ich die größte Frau bin, die man im Fernsehen sehen will?“, erklärte die Schauspielerin.

Körper-Debatten? „Finde ich einfach langweilig“
Besonders deutlich wird der Serienstar beim Thema Body-Debatten. Von Body-Positivity-Diskussionen hält sie wenig.

„Ich habe kein Interesse daran“, sagt Coughlan offen. „Es gibt viele Dinge, für die ich brenne – aber das gehört nicht dazu.“

Schon früher habe sie Gespräche über ihren Körper als unangenehm empfunden. Ein Fan habe sie einmal betrunken auf einer Toilette angesprochen und ihr gesagt, sie liebe die Serie wegen ihres Körpers.

Für Coughlan ein Albtraum: „Man arbeitet monatelang an einer Rolle, sieht seine Familie kaum – und am Ende reden alle nur darüber, wie man aussieht. Das ist so langweilig.“

Nicola Coughlan
Nicola Coughlan(Bild: APA/AFP/Leonardo Munoz)

Liebe mit Schauspieler Jake Dunn
Privat ist die Schauspielerin glücklich vergeben. Sie bestätigte ihre Beziehung mit Schauspieler Jake Dunn.

Die beiden sehen sich wegen voller Terminkalender nicht ständig – halten aber viel Kontakt. „Ich schicke ihm ständig nervige Videos“, verriet Coughlan lachend. „Und wir facetimen viel.“

Society International
05.03.2026 16:00
