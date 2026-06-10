Längst verspielt | Keine Nebensache

Keine Nebensache. Gestern die Budgetpräsentation: Bravo, man hat sich in der Koalition einigen können. Nebensache, dass es an ein Wunder grenzen würde, wenn das Zahlenwerk des Finanzministers aber bis Ende 2028 hält? Ja, und heute erwartet sich die Regierung wohl den nächsten Applaus: Nach dem Sturz des ORF-Generaldirektors werden die größtenteils in sogenannten „Freundeskreisen“ für SPÖ und ÖVP eingeteilten Stiftungsräte eine oder eher einen wählen. Nebensache, dass die Wahl schon vor Wochen im Kanzleramt getroffen worden sein soll? Die ORF-Zuschauer, die den Staatsfunk mit ihren Gebühren finanzieren müssen, werden wohl zu Zuschauern eines politischen Schmierenstücks degradiert. Keine Nebensache.