Großer Ansturm auf die begehrten Panini-Pickerl

Nach wie vor gibt es Lieferengpässe rund ums WM-Sammelalbum. Die Chance auf „Nachschub“ gabs im Villacher Einkaufzsentrum Atrio.
Für viele Fußballfans gehört es zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dazu: Das Panini-Sammelalbum. Und die Ausgabe zur WM in Amerika, Kanada und Mexiko ist gleich aus mehreren Gründen begehrt. Zum einen ist dies das letzte Album aus dem Hause Panini. Der italienische Pickerlhersteller muss einem amerikanischen Anbieter weichen.
Nach 28 Jahren ist wieder ein österreichisches Nationalteam dabei, und noch nie waren so viele Nationen bei einer Weltmeisterschaft dabei. Ein letztes Mal werden Messi und Ronaldo mit ihren Nationalteams bei dem Turnier mit dabei sein.
Bereits etabliert hat sich die Tauschbörse im Villacher Atrio. Bis 15. Juli kann jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr getauscht werden. Besonders beliebt sind natürlich die Pickerl von Cristiano Rolando oder Lionel Messi sowie Sondersticker.
Das macht die Pickerl heuer, wie berichtet, äußerst begehrt. Im Handel sind kaum welche zu finden, und auch online gibt es Wartezeiten, teils bis Mitte Juni. Um das Hefterl mit Pickerl möglichst schnell voll zu bekommen, ist Tauschen von Dubletten die günstigste und schnellste Methode.
Der Andrang am Mittwoch war riesengroß: Die bereitgestellten Tische waren voll und so mancher machte es sich kurzerhand auf dem Boden gemütlich. Neben Kids waren auch viele Erwachsene gekommen, die schon viele Jahre der Sammelleidenschaft verfallen sind. „Ich sammle seit meinem sechsten Lebensjahr und hab schon einige Alben voll“, erzählt Florian Tomasevic.
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