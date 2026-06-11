Großer Ansturm auf die begehrten Panini-Pickerl

Für viele Fußballfans gehört es zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dazu: Das Panini-Sammelalbum. Und die Ausgabe zur WM in Amerika, Kanada und Mexiko ist gleich aus mehreren Gründen begehrt. Zum einen ist dies das letzte Album aus dem Hause Panini. Der italienische Pickerlhersteller muss einem amerikanischen Anbieter weichen.