Starkregen sorgte für Dutzende Einsätze in Kärnten

Wie berichtet, war Kärnten bereits am Mittwoch in der höchsten Hochwasser-Warnstufe eingestuft worden, einige Stauseen wurden vorsorglich abgesenkt. „In einigen Regionen wird durch den zu erwartenden Starkregen die kritische Marke von 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden überschritten. Dies löst automatisch die Warnstufe Violett (höchste Warnstufe) aus. Es besteht die Gefahr durch Überflutungen und Murenabgänge“, so David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter.