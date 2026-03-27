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Bruck an der Mur:

Verkauf von Gemeindebauten soll Budget sanieren

Steiermark
27.03.2026 11:45
Die Stadt Bruck an der Mur besitzt 700 Gemeindewohnungen.
Die Stadt Bruck an der Mur besitzt 700 Gemeindewohnungen.(Bild: Stadt Bruck – Vassilev)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Brucker Gemeinderat wurde am Freitag der Verkauf eines Teils der Gemeindewohnungen beschlossen. Der Schritt wurde seit etwa zehn Jahren diskutiert – und soll jetzt den Ausweg aus der finanziellen Schieflage besiegeln.

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Bruck an der Mur betreibt 700 Gemeindewohnungen – viele davon sind sanierungsbedürftig, 25 Prozent stehen leer. Der Erhalt kostet die Gemeinde jährlich über eine halbe Million Euro, Tendenz steigend. Weil die Stadt zudem in einer schweren Budgetkrise steckt (2024 wurde eine Haushaltssperre verordnet), wird seit Längerem über einen Teilverkauf der Gemeindebauten debattiert.

Ebendiese Entscheidung ist nun im Gemeinderat gefallen: Am Freitag stimmten 28 von 30 Gemeinderäten für eine „Neuausrichtung der Gemeindewohnungen“. Einzig die KPÖ ging den Weg nicht mit.

Entscheidung im Gemeinderat (v. l.).: Kletus Schranz (Neues Bruck), Vizebürgermeister Gregor ...
Entscheidung im Gemeinderat (v. l.).: Kletus Schranz (Neues Bruck), Vizebürgermeister Gregor Tuttinger (SPÖ), Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP), Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ) und Finanzreferent Helmut Sommer (ÖVP)(Bild: Stadt Bruck – Vassilev)

„Wenn jede vierte Wohnung leer steht, müssen wir handeln“, sagt Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP). „Heute ist ein wichtiger Tag für Bruck an der Mur. (...) Nach langen, intensiven und konstruktiven Gesprächen ist es uns gelungen, über die Grenzen fast aller Parteien hinweg ein Problem zu lösen, das uns seit rund zehn Jahren begleitet.“

Verkauf finanziert Wohnungssanierungen
Durch den Verkauf einiger Gemeindebauten soll einerseits das Budget saniert, andererseits der andere Teil der Wohnungen, der im Eigentum der Stadt bleibt, hergerichtet werden. Für die Immobilien, die nun zum Verkauf stehen, gebe es bereits „viele Interessenten“, heißt es. Nähere Details wollte man am Freitag noch nicht bekannt geben.

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Einen Tag zuvor fiel auch eine Personalentscheidung in Bruck an der Mur: Gregor Tuttinger von der SPÖ wurde einstimmig zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Er folgt damit auf die ehemalige Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier nach, die sich nach eigenem Wusch aus der Politik zurückzieht. Bei der Gemeinderatswahl vor einem Jahr war die SPÖ von 52,9 auf nur noch 29 Prozent abgerutscht.

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