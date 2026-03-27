Verkauf von Gemeindebauten soll Budget sanieren

Einen Tag zuvor fiel auch eine Personalentscheidung in Bruck an der Mur: Gregor Tuttinger von der SPÖ wurde einstimmig zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Er folgt damit auf die ehemalige Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier nach, die sich nach eigenem Wusch aus der Politik zurückzieht. Bei der Gemeinderatswahl vor einem Jahr war die SPÖ von 52,9 auf nur noch 29 Prozent abgerutscht.