Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 220.000 Euro

Radwege entlang der Glan werden heuer saniert

Salzburg
25.03.2026 16:30
Der Radweg entlang der Glan wird erneuert.
Der Radweg entlang der Glan wird erneuert.(Bild: (c) Stadt:Salzburg - Alexander Killer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gute Nachrichten für die heimischen Radfahrer! Die Rumpelpisten entlang der Glan werden heuer saniert. Die Arbeiten sollen demnächst starten und bis Ende April andauern. Insgesamt kosten die Sanierungen 220.000 Euro. 

0 Kommentare

„Die Radwege entlang der Glan sind ideal zum Radfahren, aber die Straßen sind in die Jahre gekommen. Deshalb sanieren wir die Radwege und prüfen, ob im Sinne der Sicherheit eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann. Die Bauarbeiten starten in den nächsten Tagen und sind voraussichtlich bis Ende April fertig“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Insgesamt wird auf einer Länge von 600 Metern saniert.

Lesen Sie auch:
Fabian Sturm muss jede Woche seinen Gastgarten in der Stadt Salzburg für Müllberge und einen ...
Krone Plus Logo
Gastgarten-Ärger
Frozen-Yogurt-Chef: „Wirkt alles sehr schikanös!“
25.03.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Baby-Boom nach Corona sorgt für Platznot in Koppl
25.03.2026

Dabei kommt es zu Einschränkungen für die Radler. „Während der Bauarbeiten kann es zu kurzen Sperren und Verkehrsbehinderungen kommen – diese werden so kurz wie möglich gehalten. Über die Schumacherstraße erfolgt die Umleitung“, erklärt Bauleiter David Nedic.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.03.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
140.257 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
124.444 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
118.988 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3132 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1578 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1351 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf