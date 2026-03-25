Radwege entlang der Glan werden heuer saniert

„Die Radwege entlang der Glan sind ideal zum Radfahren, aber die Straßen sind in die Jahre gekommen. Deshalb sanieren wir die Radwege und prüfen, ob im Sinne der Sicherheit eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann. Die Bauarbeiten starten in den nächsten Tagen und sind voraussichtlich bis Ende April fertig“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Insgesamt wird auf einer Länge von 600 Metern saniert.