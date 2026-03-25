Radwege entlang der Glan werden heuer saniert

Gute Nachrichten für die heimischen Radfahrer! Die Rumpelpisten entlang der Glan werden heuer saniert. Die Arbeiten sollen demnächst starten und bis Ende April andauern. Insgesamt kosten die Sanierungen 220.000 Euro.
„Die Radwege entlang der Glan sind ideal zum Radfahren, aber die Straßen sind in die Jahre gekommen. Deshalb sanieren wir die Radwege und prüfen, ob im Sinne der Sicherheit eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann. Die Bauarbeiten starten in den nächsten Tagen und sind voraussichtlich bis Ende April fertig“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Insgesamt wird auf einer Länge von 600 Metern saniert.
Dabei kommt es zu Einschränkungen für die Radler. „Während der Bauarbeiten kann es zu kurzen Sperren und Verkehrsbehinderungen kommen – diese werden so kurz wie möglich gehalten. Über die Schumacherstraße erfolgt die Umleitung“, erklärt Bauleiter David Nedic.
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