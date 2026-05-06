30 Prozent der Ärzte wollen Kittel an Nagel hängen

Reform ohne Ärzte: Patienten kommen nicht vor

Was die Kammer besonders erzürnt: Bei den Verhandlungen zur Gesundheitsreform sitzt sie nicht mit am Verhandlungstisch. Die Sicht jener, die täglich am Patienten arbeiten, fehle ebenso wie jene der Patienten selbst. „Diskutiert werden massive, langwierige und undurchsichtige Systemumbauten, während die Gesundheitsversorgung jetzt unter enormem Druck steht“, kritisiert Kamaleyan-Schmied. Statt konkreter Hilfe werfe die Politik „Nebelgranaten“ und komme „auf irgendwelche lustigen Ideen, die am Ende des Tages eh nicht umsetzbar oder rechtswidrig sind“. Ihr ernüchterndes Fazit: „Es geht nur um Zahlen, die man hin und her verschiebte, aber es geht nicht um die Menschen dahinter.“