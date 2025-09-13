Londoner Massenprotest gegen Migration eskaliert

Mehr als 1600 Polizisten

Gegen die Kundgebung formierte sich eine Gegendemonstration unter dem Motto „Aufstehen gegen Rassismus“, an der sich rund 5000 Menschen beteiligten. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 1600 Beamten im Einsatz, die auch durch zu dieser Zeit stattfindenden hochkarätige Fußballspiele und Konzerte in der Stadt gefordert waren.