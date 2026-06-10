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Forum Alpbach: Wie kann Europa gewinnen?

Tirol
10.06.2026 16:00
Im futuristischen Congress gehen die Veranstaltungen über die Bühne – aber nicht nur.
Im futuristischen Congress gehen die Veranstaltungen über die Bühne – aber nicht nur.(Bild: Andreas Moser)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Das 81. Denker-Treffen mit prominenten Köpfen und rund 500 Stipendiaten aus 40 Nationen startet im August wieder im Tiroler Bergdorf. LH Anton Mattle und Forum-Präsident Othmar Karas verrieten das Programm und welche prominenten Köpfe erwartet werden.

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Der alte Kontinent wird vielfach schon totgesagt, daher liegt das Motto des European Forum Alpbach (EFA, 24. August bis 4. September) fast auf der Hand: „How Europe wins?“ – wie kann Europa gewinnen? Neben heimischen Politspitzen haben sich unter anderem die EU-Sonderbeauftragte Mairead McGuinness, Georgiens Präsidentin Salome Zourabichvili, Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz oder Lea Ypi von der London School of Economics angesagt.

Zitat Icon

Mit den Euregio Days geben wir auf die große Frage eine klare Antwort: Europa gewinnt mit starken Regionen.

LH Anton Mattle

Mattle weiß, was Kontinent stark macht
Im Innsbrucker Landhaus luden LH Anton Mattle und Forum-Präsident Othmar Karas am Dienstag zur Vorschau. „Das Forum stellt die Frage, wie Europa angesichts der Herausforderungen unserer Zeit gewinnen kann. Mit den Euregio Days geben wir eine klare Antwort: Europa gewinnt mit starken Regionen“, betonte LH Mattle.

Karas und Mattle bei der Präsentation des Programms
Karas und Mattle bei der Präsentation des Programms(Bild: Land Tirol/Elisabeth Fitsch)

EFA-Präsident Karas ergänzte: „Gleichzeitig fragen wir aber auch: Muss jemand verlieren, damit Europa gewinnt? Und in welchen Bereichen ist Europa heute bereits stärker, als vielen bewusst ist?“ Die Stärke des EFA liege im offenen Dialog über Generationen, Fachrichtungen und Grenzen hinweg.

Zitat Icon

Wir fragen beim Forum auch: In welchen Bereichen ist Europa heute bereits stärker, als vielen bewusst ist?

Forum-Präsident Othmar Karas

6000 Bewerbungen für das heurige Forum
Mit rund 500 Stipendiaten aus 40 Nationen stehe die Jugend Europas im Fokus. Es habe rund 6000 Bewerbungen gegeben. Karas sprach aber auch Finanzielles an: „Wir müssen jeden Euro umdrehen“, das Budget sehe aber eine „schwarze Null“ vor. Für das Gesamtjahr seien sechs Millionen Euro vorgesehen, das Vorjahr wurde mit einem Minus von 1,6 Millionen Euro abgeschlossen.

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Das Programm gliedert sich in drei Säulen. Zu Beginn stehen die „Academy Days“ (24. bis 30. August), dem folgen die „Euregio Days“ (28. bis 30. August). Am 30. August findet der traditionelle „Tirol-Tag“ statt, an den bis 4. September die „Conference Days“ anschließen.

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