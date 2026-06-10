Forum Alpbach: Wie kann Europa gewinnen?

6000 Bewerbungen für das heurige Forum

Mit rund 500 Stipendiaten aus 40 Nationen stehe die Jugend Europas im Fokus. Es habe rund 6000 Bewerbungen gegeben. Karas sprach aber auch Finanzielles an: „Wir müssen jeden Euro umdrehen“, das Budget sehe aber eine „schwarze Null“ vor. Für das Gesamtjahr seien sechs Millionen Euro vorgesehen, das Vorjahr wurde mit einem Minus von 1,6 Millionen Euro abgeschlossen.