„Alpbach nicht nur Kulisse, wir geben Antworten“

Mehr denn je bemühen sich die Organisatoren (der harte Kern sind rund 35 Personen, in Forum-Zeiten bis zu 150) um eine Einbindung der heimischen Bevölkerung. „Alpbach und die Region ist Gastgeber und aktiver Teil zugleich“, zeigte die Verantwortliche Barbara Runggaldier auf. Die bunte Palette reicht von Konzerten in der Kirche (und sogar in der Spar-Tiefgarage) über einen internationalen Bazar bis hin zur gemeinsamen „Morgenstille“.