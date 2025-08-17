Forum Alpbach: „Wie 1945 ein Neubeginn nötig“

Juncker appelliert an Selbstbewusstsein

Ein freudig empfangener Gast war Ex-EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker: „Die Europäische Union kann im globalen Wettstreit selbstbewusst auftreten, muss sich aber auf seine Werte besinnen. Mehr als Geld, Macht und Einfluss zähle, gemeinsam mehr zu erreichen als alleine.“ Und konkreter: Es brauche es eine europäische Verteidigungsunion, aber nicht auf Kosten von Entwicklungshilfe. Juncker glaubt, dass die EU in 30 Jahren eher ein Europa der Regionen als der Nationen und Brüssel sei.