Tourismus will Rettungsplan für maroden Wipfelweg

Verein hat großes Interesse an Revitalisierung

Man könne sich vorstellen, bei der Sanierung einzuspringen: „Wenn wir eine Lösung finden, könnten wir die Finanzierung der notwendigen Arbeiten übernehmen. Unser Ziel ist es, diese touristische Infrastruktur wieder zu revitalisieren.“ Parallel dazu wird nach einer Lösung für den Betrieb gesucht. „Ideen gibt es viele, aber dem Verein fehlen die finanziellen Mittel“, sagt Obmann Alexander Weber. Entscheidend sei nun, Menschen zu finden, die sich vor Ort um Betreuung und Organisation kümmern. „Von unserer Seite besteht großes Interesse, den Weg wieder zu reaktivieren.“