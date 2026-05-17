Land lässt Deal um Bootshütte am Attersee prüfen

Unterlagen aus Unterach eingeholt

Besser gesagt: In seiner Anfragebeantwortung, die der „Krone“ vorliegt, führt Haimbuchner aus, dass das Land den Deal jetzt näher unter die Lupe nehmen werde. Derzeit würden „Informationen samt Unterlagen von der Gemeinde Unterach am Attersee eingeholt. Nach Vorliegen dieser wird der Sachverhalt geprüft und geklärt, ob bzw. welches Aufsichtsmittel zum Tragen kommt“, heißt es darin. Grundlage der Prüfung sei das Informations- und Prüfungsrecht der Aufsichtsbehörde und die ihm entsprechende Auskunftspflicht der Gemeinde gemäß der Oö. Gemeindeordnung 1990.