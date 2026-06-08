Kindergarten-Novelle: „Keine einzige Verbesserung“

Dass die Gewerkschafter der steirischen Elementarpädagogen geschlossen vor die Presse treten, lässt sich schon fast als letzte Instanz verstehen: „Wir haben mit Landesräten unterschiedlicher Couleurs immer Gespräche führen können. Dass jetzt die Anliegen unserer Kollegen dermaßen ignoriert werden, macht mich betroffen“, sagt Beatrix Eiletz von der Gewerkschaft GPA. Mit der Novelle des Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz sieht man sich vor vollendete Tatsachen gestellt. „Im Entwurf findet sich keine einzige Verbesserung für Beschäftigte in dem Bereich!“, so ihr hartes Urteil.