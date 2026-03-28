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Dreharbeiten in Baden

James-Bond-Double wird nun selbst zum Filmhelden

Niederösterreich
28.03.2026 07:00
Max Fraisl mit Filmpartnerin Adriana Zartl an Drehorten in der Stadt Baden
Max Fraisl mit Filmpartnerin Adriana Zartl an Drehorten in der Stadt Baden(Bild: Cory Production)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Im Sommer wird in Baden bei Wien gedreht: Mit dem Thriller „Knock at 8“ bringt Bodybuilder, Personenschützer, Stuntman und Schauspieler Max Fraisl Hollywood nach Niederösterreich. 

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Es ist alles dabei, was für einen echten Blockbuster gebraucht wird. Action, Spannung, Emotion und echtes Hollywood-Flair. Die österreichische Thriller-Produktion „Knock at 8“ bietet zudem einen internationalen Cast und will auf eine beeindruckende Bildsprache setzen. Gedreht wird in der beschaulichen Kurstadt Baden.

In einer der Hauptrollen mit dabei ist Schauspieler und James-Bond-Stuntman Max Fraisl. Der 52-Jährige spielt einen Familienvater, der in einer Extremsituation alles riskiert. Als Filmpartnerin an seiner Seite ist Adriana Zartl. Während die Welt um sie herum zusammenbricht, kämpfen sie, als gäbe es kein Morgen.

Bond-Stuntman Max Fraisl sieht Daniel Craig zum Verwechseln ähnlich. In seiner Heimat hofft er ...
Bond-Stuntman Max Fraisl sieht Daniel Craig zum Verwechseln ähnlich. In seiner Heimat hofft er nun auf den Durchbruch.(Bild: copyright by curt themessl fotog)
(Bild: Cory Production)
(Bild: Max Fraisl)
(Bild: Cory Production)
Auch der deutsche Schauspieler Dominik Brünnig ist Teil des Casts.
Auch der deutsche Schauspieler Dominik Brünnig ist Teil des Casts.(Bild: Privat)

Bodybuilder und Personenschützer
Doch wofür würde Fraisl persönlich alles riskieren? „Für meine Familie würde ich alles, mein ganzes Leben riskieren“, hält Fraisl im Gespräch mit der „Krone“ fest. Er sei auf der Straße aufgewachsen, wer die stärksten Ellbogen besaß, hatte seine Ruhe. Nach 35 Jahren Bodybuilding wurde er im Urlaub in Cannes vom früheren Falco-Manager entdeckt.

Zu seiner Rolle als Stunt-Double von Daniel Craig ist der frühere Personenschützer durch einen glücklichen Zufall gekommen. „Der Croupier im Film ,Casino Royale’ ist ein Freund von mir“, erzählt er. Seitdem hat der 52-Jährige viele prominente Menschen – darunter etwa Fürst Albert – kennengelernt.

Zitat Icon

Meinen Gegenspieler im Film „Knock at 8“ wird ein Hollywoodstar aus dem Film „Oppenheimer“ spielen. Wer, ist noch streng geheim.

Max Fraisl

Für Fraisl selbst werden die Dreharbeiten in Baden zu einem Heimspiel. „Ich habe neun Jahre lang am Gießhübl gewohnt. Niederösterreich ist für mich das schönste Bundesland“, freut er sich auf die Filmaufnahmen. Offiziell beim Cast mit dabei ist auch Dominik Brünnig, die Filmmusik liefert Singer-Songwriter Leo Aberer. Neben einem deutschen Publikumsliebling soll auch ein echter Hollywoodstar aus dem Film Oppenheimer mitspielen. Der Name ist derzeit aber noch streng geheim.

Superheld zum Anfassen
Wenn man selbst in die Rolle des Superhelden schlüpft, wer kann einen dann persönlich noch beeindrucken? „Meine Superhelden sind ganz klar Henry Cavill und Keanu Reeves“, zeigt er sich begeistert. Fraisls Devise: „Ich gebe mein Bestes, immer 100 Prozent, immer ehrlich.“

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