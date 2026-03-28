James-Bond-Double wird nun selbst zum Filmhelden

Für Fraisl selbst werden die Dreharbeiten in Baden zu einem Heimspiel. „Ich habe neun Jahre lang am Gießhübl gewohnt. Niederösterreich ist für mich das schönste Bundesland“, freut er sich auf die Filmaufnahmen. Offiziell beim Cast mit dabei ist auch Dominik Brünnig, die Filmmusik liefert Singer-Songwriter Leo Aberer. Neben einem deutschen Publikumsliebling soll auch ein echter Hollywoodstar aus dem Film Oppenheimer mitspielen. Der Name ist derzeit aber noch streng geheim.