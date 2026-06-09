Wien startet größte Gratis-Aktion gegen Darmkrebs

14-Tage-Garantie bei auffälligem Befund

Ist der Test auffällig, bedeutet das nicht automatisch Krebs — doch eine Abklärung muss her. Das Programm garantiert in diesem Fall einen Koloskopie-Termin innerhalb von 14 Tagen. Primär wird im niedergelassenen Bereich gesucht; findet sich dort kein freier Platz, springen die Projektpartner Endomed Wien Mitte und Franziskusspital ein. Unter 1450 ist während des gesamten Prozesses eine zentrale Servicestelle mit telemedizinischer Beratung erreichbar. Personen mit bekannter Darmerkrankung sollen nicht an dem Screening teilnehmen.