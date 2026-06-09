Neuseeland: Evakuierung aufgrund Elf-Meter-Wellen

Kleinflugzeug wurde weggeweht

In Island Bay war der Wind am Dienstag so stark, dass zwei Frauen auf einer überschwemmten Straße umgerissen wurden. Am Flughafen von Wellington, wo Windböen von bis zu 128 Kilometern pro Stunde gemessen wurden, wurden mehrere Flüge gestrichen. Ein parkendes Kleinflugzeug ohne Menschen an Bord wurde umgeweht.