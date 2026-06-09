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Starke Sturmflut

Neuseeland: Evakuierung aufgrund Elf-Meter-Wellen

Ausland
09.06.2026 10:20
Ausnahmezustand in Neuseelands Hauptstadt Wellington
Ausnahmezustand in Neuseelands Hauptstadt Wellington(Bild: AFP/BEN STRANG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Neuseelands Hauptstadt Wellington sind am Dienstag Hunderte Menschen vor einer Sturmflut mit elf Meter hohen Wellen in Sicherheit gebracht worden. Wellingtons Bürgermeister Andrew Little rief für die südlichen Küstenvororte Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay und Breaker Bay den Notstand aus.

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Dienstagfrüh trat eine Evakuierungsanordnung in Kraft. Die Menschen wurden aufgefordert, in höher gelegene Gebiete zu fliehen. Die Polizei beaufsichtigte die Aktion und richtete Straßensperren ein, um zu verhindern, dass Menschen an die Küste fahren. Zurückbleibenden werde nicht geholfen.

Straßensperren an der Küste sollen vor der Sturmflut schützen.
Straßensperren an der Küste sollen vor der Sturmflut schützen.(Bild: AFP/BEN STRANG)

Im Hafen von Wellington wurden nach Angaben des neuseeländischen Wetterdienstes am Dienstag elf Meter hohe Wellen registriert. Bei einem Sturm im Jahr 2021 mit 6,5 Meter hohen Wellen waren nach Angaben der Behörden viele Häuser in Breaker Bay überschwemmt worden.

Kleinflugzeug wurde weggeweht
In Island Bay war der Wind am Dienstag so stark, dass zwei Frauen auf einer überschwemmten Straße umgerissen wurden. Am Flughafen von Wellington, wo Windböen von bis zu 128 Kilometern pro Stunde gemessen wurden, wurden mehrere Flüge gestrichen. Ein parkendes Kleinflugzeug ohne Menschen an Bord wurde umgeweht.

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