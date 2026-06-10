Unermüdliche Hilfe zwischen Hoffnung und Elend

Die positivste Nachricht: Der dritte Abschnitt der Renovierungsarbeiten an der Presby Primary School konnte nun endgültig abgeschlossen werden. „Das Team in Ntronang hat wirklich gute Arbeit geleistet und den Zeitplan genau eingehalten, sodass die offizielle Übergabe noch im April erfolgen konnte“, freut sich die Wohltäterin aus Tirol. Das Projekt hat insgesamt 17.029 Euro gekostet, die zur Gänze finanziert werden konnten: „Ich sage von Herzen Danke an alle, die diese Renovierung mit Spendengeldern möglich gemacht haben. Gemeinsam konnten wir etwas sehr Wichtiges für die Kinder in Ntronang schaffen, denn Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft“, so Cerwenka.