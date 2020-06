Die kleine Mary aus Ghana kann nun wieder lächeln

Mit ihren sieben Jahren hat Mary schon viel Leid erlebt. Bei einem Feuerunfall vor vier Jahren erlitt das Mädchen schwere Verbrennungen. In einem Land, in dem solche Verletzungen kaum behandelt werden können. Doch dann traf Mary Elisabeth Cerwenka aus Wörgl. Sie betreut seit Jahren ein Hilfsprojekt in Ghana. Mit Spenden aus Tirol machte es Cerwenka möglich, dass Mary im September 2017 an der Klinik Innsbruck erstmals erfolgreich operiert werden konnte. Es folgte eine intensive Nachbehandlung. So sollte Mary etwa für eine endgültige Heilung die nächsten zehn Jahre Kompressionshosen tragen, die alle sechs bis acht Monate zu erneuern waren. „Das ist in Ghana nicht zu schaffen. Die Reisen zu den Kontrollen nach Innsbruck sind für die kleine Mary zudem sehr strapaziös“, weiß Cerwenka.