Eine Wörglerin kehrt wieder nach Ghana zurück

Cerwenkas Engagement für Afrika ist noch immer so stark wie am Anfang. „Mir ist es auch nach 20 Jahren ein Herzensbedürfnis, manche Schicksale in Ntronang und Umgebung ein wenig zu lindern und bei Projekten zu unterstützen. Dringend notwendig ist zum Beispiel der zweite Teil der Renovierung der sogenannten Presby Primary Schule. Der erste Teil konnte bereits finanziert und abgeschlossen werden“, informiert die Tirolerin.