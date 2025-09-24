Tirolerin hilft in Ghana: „Traurig bis beglückend“

Durch Hörgerät hat junger Mann ein neues Leben

Für einen jungen Mann, der mit 15 Jahren sein Gehör fast verloren hat, war ein Hörgerät wie ein Quantensprung: „Er kann jetzt wieder am Leben teilnehmen und eine Ausbildung beginnen. Für vier weitere gehörlose Kinder können wir die Taubstummen-Schule in Ghana finanzieren“, freut sich die Wörglerin.