Gartenhütte stand lichterloh in Flammen

Der Alarm ging kurz nach 18 Uhr bei der Feuerwehr ein. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden. Priorität hatte dabei der Schutz der umliegenden Nachbargebäude, auf die die Flammen überzugreifen drohten.