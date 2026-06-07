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Ursache ungeklärt

Gartenhütte stand lichterloh in Flammen

Vorarlberg
07.06.2026 15:00
Die Florianijünger hatten einiges zu tun.
Die Florianijünger hatten einiges zu tun.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Großeinsatz für die Feuerwehr am Samstagabend in Schwarzach: In der Riedstraße war eine Gartenhütte in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

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Der Alarm ging kurz nach 18 Uhr bei der Feuerwehr ein. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden. Priorität hatte dabei der Schutz der umliegenden Nachbargebäude, auf die die Flammen überzugreifen drohten.

Gasflaschen rechtzeitig gesichert
Gefahr drohte zudem von der Rückseite der Hütte: Dort gelagerte Gasflaschen wurden von den Feuerwehrleuten sofort aus der Gefahrenzone gebracht und gesichert, um eine Explosion zu verhindern. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

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