Schüsse auf Parkplatz: Schütze (24) in Haft

Mitten in der Stadt Oberwart für große Aufregung sorgte ein Mann, der bereits amtsbekannt ist. Wegen eines Eifersuchtsstreits mit seiner Freundin hatte er die Nerven verloren. Festnahme!
Großalarm ausgelöst wurde am vergangenen Samstag gegen Abend in Oberwart. Auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Wiener Straße hatte ein 24-jähriger Mann eine Pistole gezückt und zweimal in die Luft geschossen. Die Schüsse waren weithin zu hören, etliche Passanten zuckten zusammen. In größter Sorge, dass noch viel Schlimmeres passieren könnte, riefen beunruhigte Stadtbewohner die Polizei.
Mit grauem Rucksack unterwegs
Der vorerst unbekannte Schütze hatte sich aus dem Staub gemacht. „Seine Waffe sah einer Pistole der Marke Glock zum Verwechseln ähnlich“, berichteten Zeugen. Auffallend war der graue Rucksack, mit dem der Beschuldigte unterwegs war. Anhand der genauen Beschreibung konnten ihn Streifenbeamte auf offener Straße aufspüren und stellen.
Bei der Durchsuchung des Rucksacks tauchten eine Schreckschusspistole und ein Springmesser auf. Der Verdächtige wurde festgenommen und abgeführt.
In Wohnung randaliert, auf Frau eingeschlagen
An demselben Abend war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und seiner Freundin (20) gekommen. Laut Schilderungen der jungen Frau soll er sie in ihrer Wohnung niedergestoßen und ihr einen Kinnhaken verpasst haben.
Der laute Streit blieb im Mehrparteienhaus nicht unbemerkt. Eine Nachbarin hat den Wirbel miterlebt, sie kümmerte sich später um das verzweifelte Opfer im Stiegenaufgang. Den Einsatz eines Rettungsdienstes hat die 20-Jährige abgelehnt.
Täter ist amtsbekannt
Auslöser des Streits dürfte Eifersucht gewesen sein. Da sie auf dem Handy ihres Freundes Nachrichten anderer Verehrerinnen entdeckt hatte, stellte ihn die 20-Jährige zur Rede. Mit bösen Folgen! Der Täter ist kein unbeschriebenes Blatt. Laut Behörden ist er schon öfter wegen gefährlicher Drohungen und Körperverletzung mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
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