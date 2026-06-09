Schüsse auf Parkplatz: Schütze (24) in Haft

Täter ist amtsbekannt

Auslöser des Streits dürfte Eifersucht gewesen sein. Da sie auf dem Handy ihres Freundes Nachrichten anderer Verehrerinnen entdeckt hatte, stellte ihn die 20-Jährige zur Rede. Mit bösen Folgen! Der Täter ist kein unbeschriebenes Blatt. Laut Behörden ist er schon öfter wegen gefährlicher Drohungen und Körperverletzung mit dem Gesetz in Konflikt geraten.