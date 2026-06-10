Lindwurm-Party, Kartnigs Comeback und WM am See

Die Fußball-WM findet über dem großen Teich in den USA, Kanada und Mexiko statt – in Österreich grassiert in den kommenden Tagen und Wochen aber ebenfalls das Fußball-Fieber. Public Viewings gibt‘s in Sandalen, um 2 Uhr in der Früh – oder auch bei der Feuerwehr.
Public Viewing – auch in der Nacht?! Mancherorts undenkbar, in Kärnten ticken die Uhren aber anders. Am Neuen Platz in Klagenfurt wird die Sperrstunde gaaaanz weit nach hinten geschoben – oder aufgehoben! Aufgrund behördlicher Vorgaben ist die Übertragung neben dem Lindwurm zwar nur bis 2 Uhr in der Früh möglich. Für das Österreich-Match gegen Algerien am 28. 6. um 4 Uhr soll es aber eine Genehmigung geben. Die braucht man in der Hohenhaus Tenne in Schladming eher nicht: Dort laufen Kolumbien gegen Portugal (1:30 Uhr) oder Uruguay – Spanien (2:00) live!
Durstige Fußball-Fans sind bekanntlich keine angenehmen! Weshalb es am Faaker See beim Campingplatz Arneitz den Villacher Bierpass gibt – das elfte Krügerl ist gratis! Im bekannten Gösser Bräu in der Grazer Innenstadt bleibt auch keine Kehle trocken – zudem feiert dort Big Hannes Kartnig Comeback! Der ehemalige Sturm-Zampano fungiert als Co-Kommentator bei Österreich gegen Argentinien (22. 6.) – Wuchteln garantiert! Mitten in Graz bevölkert die „Krone“ auch erstmals den Landhaushof, macht bei der „Fanzone on tour“ den sonst eher „politischen Ort“ zur Fußballarena!
In der „Pizzamanufaktur 16“ in Steinakirchen am Forst (NÖ) serviert man im lauschigen Gastgarten unter alten Kastanienbäumen nicht nur die beste Pizza im Lande – vom Genuss-Magazin Falstaff erhielt man dreimal die entsprechende Auszeichnung – sondern auch die besten Schmankerl der WM.
Schauen bei der Feuerwehr
In Vorarlberg lädt Ex-Trainer Heinz Fuchsbichler in Hard in den „Spannrahmen“. Für 25 Euro gibt es ein Frühstück und alle alkoholfreien Getränke inklusive, da „schmecken“ auch die Frühpartien. In Seiersberg-Pirka unweit der Grazer Stadtgrenze wird die WM im Rahmen der „Krone“-Fanzone on tour vor dem ersten Österreich-Match (17. 6.) per „Weckruf“ durch den örtlichen Musikvereins um 5.30 Uhr und mit der Nationalhymne eröffnet!
Donau-Ufer und Donauturm
Sicher untergebracht ist man im Ländle im Feuerwehrhaus Röns, wo die Ortsfeuerwehr zum Schauen einlädt. In der Fahrzeughalle müssen die Fans auch vor Unwettern keine Sorgen haben. Sonnig wird‘s fix am Donau-Ufer in Linz, wo man in der „Sandburg“ die WM in Sandalen anschauen kann. Am Minoritenplatz in Wels wird beim Public Viewing für die Fans sogar Rasen ausgerollt, sie können auf einem kleinen Feld selbst kicken. Für sechs Treffer an der Torwand gibt‘s in der PlusCity Pasching übrigens 10.000 Euro zu gewinnen!
In der Hauptstadt Wien findet man das wohl größte Event unter freiem Himmel am Fuße des Donauturms. Mittels Sondergenehmigung können Spieler bis 23 Uhr im Freien angeboten werden. Danach geht es in den Indoor-Bereich.
Krönung in Mörbisch
Die große Bühne kriegt die WM in der Innsbrucker TIWAG-Arena beim größten Indoor-Public-Viewing Westösterreichs, wenn alle Abendspiele (teils bis Ankick um 23 Uhr) auf dem Medienwürfel der Arena bei freiem Eintritt gezeigt werden. Dazu gibt‘s Motto-Tage mit Live-Konzerten oder Rollerdiscos – wer in Fanbekleidung kommt, fährt gratis mit den Öffis hin! Arena-Feeling gibt‘s auch in Salzburg, wo zwei große LED-Leinwände neben dem Spielfeld in der Red Bull-Arena aufgestellt werden, während die gesamte Westtribüne als Zuschauerbereich genutzt wird.
Die größte Leinwand ist aber wohl jene auf der Seebühne in Mörbisch: Auf 90 m² Bildfläche läuft Österreich gegen Argentinien direkt vor der Kulisse des Neusiedler Sees. Der ÖFB-Teambus fährt vor, Toni Polster und Hans Krankl analysieren, da kann Österreich nur gewinnen!
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