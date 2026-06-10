Lindwurm-Party, Kartnigs Comeback und WM am See

Krönung in Mörbisch

Die große Bühne kriegt die WM in der Innsbrucker TIWAG-Arena beim größten Indoor-Public-Viewing Westösterreichs, wenn alle Abendspiele (teils bis Ankick um 23 Uhr) auf dem Medienwürfel der Arena bei freiem Eintritt gezeigt werden. Dazu gibt‘s Motto-Tage mit Live-Konzerten oder Rollerdiscos – wer in Fanbekleidung kommt, fährt gratis mit den Öffis hin! Arena-Feeling gibt‘s auch in Salzburg, wo zwei große LED-Leinwände neben dem Spielfeld in der Red Bull-Arena aufgestellt werden, während die gesamte Westtribüne als Zuschauerbereich genutzt wird.

Die größte Leinwand ist aber wohl jene auf der Seebühne in Mörbisch: Auf 90 m² Bildfläche läuft Österreich gegen Argentinien direkt vor der Kulisse des Neusiedler Sees. Der ÖFB-Teambus fährt vor, Toni Polster und Hans Krankl analysieren, da kann Österreich nur gewinnen!