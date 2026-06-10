Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
Zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Public-Viewing-Parade

Lindwurm-Party, Kartnigs Comeback und WM am See

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 06:30
Die WM gibt‘s auch in Mörbisch live – die malerische Kulisse auf der Seebühne inklusive.
Die WM gibt‘s auch in Mörbisch live – die malerische Kulisse auf der Seebühne inklusive.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-WM findet über dem großen Teich in den USA, Kanada und Mexiko statt – in Österreich grassiert in den kommenden Tagen und Wochen aber ebenfalls das Fußball-Fieber. Public Viewings gibt‘s in Sandalen, um 2 Uhr in der Früh – oder auch bei der Feuerwehr.

0 Kommentare

Public Viewing – auch in der Nacht?! Mancherorts undenkbar, in Kärnten ticken die Uhren aber anders. Am Neuen Platz in Klagenfurt wird die Sperrstunde gaaaanz weit nach hinten geschoben – oder aufgehoben! Aufgrund behördlicher Vorgaben ist die Übertragung neben dem Lindwurm zwar nur bis 2 Uhr in der Früh möglich. Für das Österreich-Match gegen Algerien am 28. 6. um 4 Uhr soll es aber eine Genehmigung geben. Die braucht man in der Hohenhaus Tenne in Schladming eher nicht: Dort laufen Kolumbien gegen Portugal (1:30 Uhr) oder Uruguay – Spanien (2:00) live!

Durstige Fußball-Fans sind bekanntlich keine angenehmen! Weshalb es am Faaker See beim Campingplatz Arneitz den Villacher Bierpass gibt – das elfte Krügerl ist gratis! Im bekannten Gösser Bräu in der Grazer Innenstadt bleibt auch keine Kehle trocken – zudem feiert dort Big Hannes Kartnig Comeback! Der ehemalige Sturm-Zampano fungiert als Co-Kommentator bei Österreich gegen Argentinien (22. 6.) – Wuchteln garantiert! Mitten in Graz bevölkert die „Krone“ auch erstmals den Landhaushof, macht bei der „Fanzone on tour“ den sonst eher „politischen Ort“ zur Fußballarena! 

In der Grazer Innenstadt wird man allerorts an die WM erinnert.
In der Grazer Innenstadt wird man allerorts an die WM erinnert.(Bild: Kallinger)

In der „Pizzamanufaktur 16“ in Steinakirchen am Forst (NÖ) serviert man im lauschigen Gastgarten unter alten Kastanienbäumen nicht nur die beste Pizza im Lande – vom Genuss-Magazin Falstaff erhielt man dreimal die entsprechende Auszeichnung – sondern auch die besten Schmankerl der WM.

Schauen bei der Feuerwehr
In Vorarlberg lädt Ex-Trainer Heinz Fuchsbichler in Hard in den „Spannrahmen“. Für 25 Euro gibt es ein Frühstück und alle alkoholfreien Getränke inklusive, da „schmecken“ auch die Frühpartien. In Seiersberg-Pirka unweit der Grazer Stadtgrenze wird die WM im Rahmen der „Krone“-Fanzone on tour vor dem ersten Österreich-Match (17. 6.) per „Weckruf“ durch den örtlichen Musikvereins um 5.30 Uhr und mit der Nationalhymne eröffnet! 

Lesen Sie auch:
Hoffentlich kann die Österreichische Nationalmannschaft bei der WM 2026 oft jubeln (links). In ...
WM-Highlight in Tirol
Gratis Public Viewing mit echter Stadionatmosphäre
04.06.2026
Public Viewings
Aufwachen! „Krone“ lädt WM-Fans zum Frühstück ein
24.05.2026
Aufbau hat begonnen
Public Viewing in Klagenfurt auch in der Nacht
27.05.2026

Donau-Ufer und Donauturm
Sicher untergebracht ist man im Ländle im Feuerwehrhaus Röns, wo die Ortsfeuerwehr zum Schauen einlädt. In der Fahrzeughalle müssen die Fans auch vor Unwettern keine Sorgen haben. Sonnig wird‘s fix am Donau-Ufer in Linz, wo man in der „Sandburg“ die WM in Sandalen anschauen kann. Am Minoritenplatz in Wels wird beim Public Viewing für die Fans sogar Rasen ausgerollt, sie können auf einem kleinen Feld selbst kicken. Für sechs Treffer an der Torwand gibt‘s in der PlusCity Pasching übrigens 10.000 Euro zu gewinnen!

Fußball am Seeufer, in Badeschlapfen – das gibt‘s in der „Sandburg“.
Fußball am Seeufer, in Badeschlapfen – das gibt‘s in der „Sandburg“.(Bild: Die Sandburg Linz)
Lesen Sie auch:
Gewinnspiel
Mit der „Krone“ im Teambus zum Spiel des Jahres
02.06.2026

In der Hauptstadt Wien findet man das wohl größte Event unter freiem Himmel am Fuße des Donauturms. Mittels Sondergenehmigung können Spieler bis 23 Uhr im Freien angeboten werden. Danach geht es in den Indoor-Bereich.

Krönung in Mörbisch
Die große Bühne kriegt die WM in der Innsbrucker TIWAG-Arena beim größten Indoor-Public-Viewing Westösterreichs, wenn alle Abendspiele (teils bis Ankick um 23 Uhr) auf dem Medienwürfel der Arena bei freiem Eintritt gezeigt werden. Dazu gibt‘s Motto-Tage mit Live-Konzerten oder Rollerdiscos – wer in Fanbekleidung kommt, fährt gratis mit den Öffis hin! Arena-Feeling gibt‘s auch in Salzburg, wo zwei große LED-Leinwände neben dem Spielfeld in der Red Bull-Arena aufgestellt werden, während die gesamte Westtribüne als Zuschauerbereich genutzt wird.

Die größte Leinwand ist aber wohl jene auf der Seebühne in Mörbisch: Auf 90 m² Bildfläche läuft Österreich gegen Argentinien direkt vor der Kulisse des Neusiedler Sees. Der ÖFB-Teambus fährt vor, Toni Polster und Hans Krankl analysieren, da kann Österreich nur gewinnen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.231 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
87.516 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.055 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1603 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1600 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1332 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Sport Tv Logo
„Krone“ in New York
„Jedes der 104 WM-Spiele hat Super-Bowl-Charakter“
Public-Viewing-Parade
Lindwurm-Party, Kartnigs Comeback und WM am See
Zur Fußball-WM
Aktivurlaube im Hotel GROSSARLER HOF gewinnen
Sport Tv Logo
Camper & Cowboys
WM-Tagebuch Tag 4: Gast im 1,6-Milliarden-Stadion
Probleme überwunden
Arnautovic zurück im Training, Grillitsch fehlt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf