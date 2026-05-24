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Aufwachen! „Krone“ lädt WM-Fans zum Frühstück ein

Steiermark
24.05.2026 07:00
Die Fans freuen sich – auch der Grazer Landhaushof wird zur WM-Arena!
Die Fans freuen sich – auch der Grazer Landhaushof wird zur WM-Arena!(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Einer für alle, alle für Österreich! Wenn unser Fußball-Nationalteam das WM-Abenteuer startet, hat die Rangnick-Elf die steirischen Fans zu Abertausenden in ihrer Ecke. Und nirgends schlägt das Herz für das Nationalteam lauter als beim Public Viewing der „Krone“.

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Im Rahmen der „Krone“-Fanzone on tour rücken wir die Spiele unseres Teams ins richtige Licht! Die WM-Premiere gegen Jordanien am Mittwoch, 17. Juni, 6 Uhr verschlafen Sie mit der „Krone“ sicher nicht, denn beim Frühstücks-Viewing (ab 5.30 Uhr) am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka schmecken Ihnen die Semmerln wohl so gut wie nie. Bereits fixiert ist der WM-Weckruf durch Musikanten des Musikvereins, die um 5.30 Uhr mit der Nationalhymne unseren Kickern in Übersee musikalisch ausrichten, dass die ganze Nation Aufstellung genommen hat. Vor dem Event gibt’s bei freiem Eintritt Kaffee, Frühstück „to go“ und Gschmackiges vor Ort für den Start in den Tag.

Die Public Viewings der „Krone“ im Überblick
Die Public Viewings der „Krone“ im Überblick(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Argentinien an drei Standorten 
Beim WM-Schlager unserer Burschen gegen Argentinien am Montag, 22. Juni, 19 Uhr, bringen wir das erste Highlight der WM auch in die Regionen. Gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur TIQA sorgen wir auf den Hauptplätzen in Kapfenberg und Hartberg sowie im Landhaushof in der Grazer Innenstadt (Eröffnung jeweils ab 17 Uhr) für Hexenkessel-Atmosphäre. Bereits bei der EM 2024 wurden die „Krone“-Fanzonen in Kapfenberg und Hartberg zu Publikumsmagneten. Heuer wird auch der Landhaushof, der schönste Hof von Graz, zum rot-weiß-roten Fahnenmeer, wo auch VIPs mitfiebern, denen man Selfies und Autogramme abluchsen kann.

Landtagspräsident Gerald Deutschmann, „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und Christoph ...
Landtagspräsident Gerald Deutschmann, „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und Christoph Wegscheider (TIQA, v. re.) im Landhaushof, der zur WM-Arena wird(Bild: Christian Jauschowetz)
Zitat Icon

Das Fußballfieber steigt. Weil die WM-Stadien ein bissl weit entfernt sind, feiern wir bei uns zu Hause mit unseren Lesern. Das wird ein großes Fest! 

„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann

„Höchste Auflösung weltweit“
„Wir werden den Besuchern ein fantastisches Fußballerlebnis bieten. Dazu gehören der beste Sound und das beste Bild. Unsere Videowalls haben die höchste Auflösung, die derzeit weltweit am Markt zu finden ist. Dazu gibt’s leckere Würstel, heimisches Bier, Wein und Saft. Und hoffentlich ganz viele Siege unserer Nationalelf“, freut sich Christoph Wegscheider von TIQA.

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