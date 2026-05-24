Aufwachen! „Krone“ lädt WM-Fans zum Frühstück ein

Im Rahmen der „Krone“-Fanzone on tour rücken wir die Spiele unseres Teams ins richtige Licht! Die WM-Premiere gegen Jordanien am Mittwoch, 17. Juni, 6 Uhr verschlafen Sie mit der „Krone“ sicher nicht, denn beim Frühstücks-Viewing (ab 5.30 Uhr) am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka schmecken Ihnen die Semmerln wohl so gut wie nie. Bereits fixiert ist der WM-Weckruf durch Musikanten des Musikvereins, die um 5.30 Uhr mit der Nationalhymne unseren Kickern in Übersee musikalisch ausrichten, dass die ganze Nation Aufstellung genommen hat. Vor dem Event gibt’s bei freiem Eintritt Kaffee, Frühstück „to go“ und Gschmackiges vor Ort für den Start in den Tag.