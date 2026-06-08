In Sparzeiten fließt eine Milliarde für Spitäler

Weitere neue Gebäudetrakte in Planung

Außerdem neu: Haus C, wo derzeit schon Nuklearmedizin, Radiologie und Radiotherapie untergebracht sind. Augenklinik und Genetik kommen dazu. Geplant ist am Standort der Gynäkologie (Haus F) auch ein Neubau mit zusätzlichem Kinder-Schwerpunkt.

Baufortschritte auch an der Doppler-Klinik

Auch an der Christian-Doppler-Klinik sind Bauarbeiten im Gange. Arbeiten an Gebäuden für die forensische Psychiatire sowie Akutversorgung und Gerontopsychiatrie laufen. Pläne gibt es für Neuroradiologie, Neurochirurgie und Neuroanästhesie.