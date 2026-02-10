Polizei stoppte Raser erst nach 160 Kilometern!

Erst nach 160 Kilometern Verfolgungsjagd gelang es der Polizei in Niederösterreich, einen Raser (29) zu stoppen. Der Deutsche dürfte den Einsatzkräften erstmals in Wels aufgefallen sein. Dort soll er bei Markierungsarbeiten auf der A25 kurz nach 21 Uhr unerlaubterweise rechts an einem Streifenwagen vorbeigefahren sein.
Der Bleifuß soll teilweise mit mehr als 200 km/h auf der A1 unterwegs gewesen sein. Oberösterreichische und niederösterreichische Polizeieinheiten versuchten, den Raser zu stoppen, doch das misslang. Der Lenker widersetzte sich mehrmals, an der Verfolgungsjagd waren mehrere Streifen- sowie Zivilfahrzeuge beteiligt.
Mehrere Polizeiautos sollen beschädigt sein
Erst nach rund 160 Kilometern und eine Stunde später gelang es den Einsatzkräften gegen 22 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Altlengbach (NÖ), den Wagen zum Stehen zu bringen. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Mehrere Polizeifahrzeuge sowie auch der Fluchtwagen sollen beschädigt worden sein.
Der Raser sitzt im Polizeianhaltezentrum in Linz. Er soll am Vormittag einvernommen werden.
