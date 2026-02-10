Polizei stoppte Raser erst nach 160 Kilometern!

Mehrere Polizeiautos sollen beschädigt sein

Erst nach rund 160 Kilometern und eine Stunde später gelang es den Einsatzkräften gegen 22 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Altlengbach (NÖ), den Wagen zum Stehen zu bringen. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Mehrere Polizeifahrzeuge sowie auch der Fluchtwagen sollen beschädigt worden sein.